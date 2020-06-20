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تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي بومرداس وباتنة

  أدرج يـوم : السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 19:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي بومرداس وباتنة

الجزائر - دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة بكل من ولايتي بومرداس وباتنة ثلاث قنابل تقليدية الصنع, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في اطار مكافحة الارهاب كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 19 جوان 2020 ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتفتيش بكل من بومرداس بالناحية العسكرية الاولى وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وادرار بالناحية العسكرية الثالثة تسعة (09) اشخاص وحجزت (03) شاحنات و(04) مركبات رباعية الدفع و(7. 107) طن من المواد الغذائية و(25260 ) لتر من الوقود، بالإضافة الى (11) مولد كهربائي و(10) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب, فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بسعيدة بالناحية العسكرية الثانية، أربعة (04) أشخاص وحجزت ثلاث (03) مركبات محملة ب(6526) وحدة من مختلف المشروبات".

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في سياق آخر، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالجلفة بالناحية العسكرية الاولى, تاجر مخدرات على متن مركبة سياسية محملة ب(122) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين حجزت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني (1756) قرص مهلوس بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

من جهة أخرى، "أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب(5170) لتر بكل من سوق اهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل(71) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران وجيجل".

آخر تعديل على السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 19:35
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تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي بومرداس وباتنة
  أدرج يـوم : السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 19:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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