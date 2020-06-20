مجموعة جنيف لمساندة الشعب الصحراوي تندد بالعراقيل التي يضعها المغرب أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير -

التأكيد على مرافقة الشباب من حاملي المشاريع لإنشاء مؤسسات حقيقية -

إيليزي/حجر صحي: مغادرة 12 رعية جزائرية لفندق تادرارت بالمقاطعة الإدارية جانت -

كورونا: 127 إصابة جديدة, 128 حالة شفاء و 12 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الماضية -

اضطراب التوحد: التأكيد على ضرورة إستحداث آليات لتوفير جلسات التأهيل عن بعد -

سطيف: حملة لتنظيف الموقع الأثري كويكول بجميلة -

وزارة التربية تشرع ابتداء من يوم السبت في لقاء مسؤولي جمعيات أولياء التلاميذ -

المنطقة العربية تستضيف لوحدها نصف إجمالي عدد اللاجئين عبر العالم -

أشغال بمحطة فوكة لتحلية المياه: تذبذب التوزيع ب13 بلدية بتيبازة و الجزائر العاصمة بدءا من الاثنين -

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا -

ورقلة: آفاق واعدة لتطوير قطاع الصناعات الزراعية الغذائية -

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة -

كوفيد-19: استئناف النقل الخاص لمستخدمي الصحة يوم السبت على الساعة الثانية زوالا -

بريد الجزائر يتحصل للمرة الثانية على التوالي على جائزة خدمة الزبائن للاتحاد البريدي العالمي -

كاتب الدولة للإنتاج الثقافي يشارك في الملتقى الافتراضي الموسيقى في صمود -

كوفيد-19 في الجزائر: الارتفاع الطفيف في حالات الاصابة راجع الى عدم احترام التدابير الوقائية -

الصحة العالمية: انتشار كورونا يتسارع و150 ألف حالة إصابة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد -

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في زيارة الى الجزائر -

قسنطينة: إسترجاع أكثر من 2300 قطعة نقدية يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية -