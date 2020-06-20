وزارة التربية تشرع ابتداء من يوم السبت في لقاء مسؤولي جمعيات أولياء التلاميذ

و جاء في البيان "في اطار سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين, تشرع وزارة التربية الوطنية ابتداء من اليوم السبت 20 جوان 2020 بمقرها الكائن بالمرادية في لقاء مسؤولي جمعيات أولياء التلاميذ و المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع وفق رزنامة مبرمجة لذلك بعدما تم تأجيله نظرا للظروف الصحية الاستثنائية و تطبيقا للتدابير الوقائية و الاحترازية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)".
و أوضح المصدر ذاته أن هذه اللقاءات "تتعلق بالردود الخاصة بالانشغالات المطروحة خلال اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين التي أشرف عليها وزير التربية الوطنية في الفترة الممتدة من 20 فيفري إلى غاية 12 مارس 2020, و كذال مشروع أرضية لجلسات تشخيص و تقييم المنظومة التربوية".
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و أضاف البيان أنه في هذا الاطار, سيتم "تسليم وثيقة من المشروع للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة و الاثراء و ابداء الرأي".