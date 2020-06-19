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وكالة الأنباء الجزائرية  لا تزال تزاول نشاطاتها في جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
وكالة الأنباء الجزائرية  لا تزال تزاول نشاطاتها في جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم

الجزائر- لا تزال وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) تزاول نشاطاتها في اطار الشراكة مع جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم

و تكذب وأج الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول أوامر تكون قد تلقتها من وزارة الاتصال لاخلاء استديوهات  جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم و كل ما في الامر ان هنالك بعض الاشغال التي باشرتها وأج في اطار اعادة تنظيم قسم السمعي البصري و الملتيمديا و ذلك ضمن مشروع كامل لترقية خدمات الوكالة على المستويين الداخلي و الخارجي في سياق الانتقال الرقمي الذي باشرته منذ عشريتين.

 و تواصل وكالة الانباء في دعم برامج  جامعة التكوين المتواصل و سيكون لها مساهمة في القناة التلفزيونية "المعرفة" و ذلك انطلاقا من نهجها الذي يهدف الى ترقية الخدمة العمومية في مجال الاعلام

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وكالة الأنباء الجزائرية  لا تزال تزاول نشاطاتها في جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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وكالة الأنباء الجزائرية  لا تزال تزاول نشاطاتها في جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم

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