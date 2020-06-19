وكالة الأنباء الجزائرية  لا تزال تزاول نشاطاتها في جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم

و تكذب وأج الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول أوامر تكون قد تلقتها من وزارة الاتصال لاخلاء استديوهات جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم و كل ما في الامر ان هنالك بعض الاشغال التي باشرتها وأج في اطار اعادة تنظيم قسم السمعي البصري و الملتيمديا و ذلك ضمن مشروع كامل لترقية خدمات الوكالة على المستويين الداخلي و الخارجي في سياق الانتقال الرقمي الذي باشرته منذ عشريتين.
و تواصل وكالة الانباء في دعم برامج جامعة التكوين المتواصل و سيكون لها مساهمة في القناة التلفزيونية "المعرفة" و ذلك انطلاقا من نهجها الذي يهدف الى ترقية الخدمة العمومية في مجال الاعلام