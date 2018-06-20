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إعتماد أكثر من 1200 جمعية بلدية بعد إستيفائها كل الشروط القانونية  

  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
إعتماد أكثر من 1200 جمعية بلدية بعد إستيفائها كل الشروط القانونية  

الجزائر - كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها يوم الخميس انه تم اعتماد اكثر من 1200 جمعية بلدية بعد استيفائها كل الشروط القانونية واستفادتها من التسهيلات المدرجة فيما تتواصل دراسة الطلبات المتبقية ضمن الآجال المحددة.

واوضح ذات المصدر انه "متابعة للتسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية بخصوص إنشاء الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الحصيلة المسجلة إلى غاية اليوم الخميس 18 جوان 2020 لعملية استقبال ودراسة ملفات الاعتماد عبر كل بلديات الوطن حيث تحصلت في غضون هذا الأسبوع، 1213 جمعية على اعتمادها بعد استيفائها كل الشروط القانونية واستفادتها من التسهيلات المدرجة، فيما تتواصل دراسة الطلبات المتبقية ضمن الآجال المحددة".

وإذ تشيد وزارة الداخلية--يضيف البيان- ب"المواطنات والمواطنين المنخرطين في النشاط الجمعوي، تذكر بالتزامها بدعمهم ومرافقتهم بتعبئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتمكينهم من مباشرة نشاطاتهم بصورة مستمرة في إطار منظم".

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إعتماد أكثر من 1200 جمعية بلدية بعد إستيفائها كل الشروط القانونية  
  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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