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مجلس الأمة: إجتماع لجنة الشؤون القانونية لإعداد تقرير لإثبات عضوية 15عضوا جديدا بعنوان الثلث الرئاسي

  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الجزائر - عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، يوم الخميس، اجتماعا خصص لإعداد تقرير بخصوص إثبات عضوية خمسة عشر (15) عضوا جديدا في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، حسب ما جاء في بيان للمجلس.

واوضح ذات البيان ان اللجنة عقدت اجتماع "برئاسة السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، كرس لإعداد تقرير بخصوص إثبات عضوية خمسة عشر (15) عضوا جديدا عينهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أعضاء في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي".

وسيتم عرض هذا التقرير --يضيف المصدر-- أثناء الجلسة العامة المقررة صبيحة يوم الاثنين 22 يونيو 2020، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه، وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس .

وجدير بالذكر، أن اجتماع مكتب مجلس الأمة، الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، المنعقد يوم أمس الأربعاء 17 يونيو برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، كان قد أحال الموضوع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد وقع، يوم الاحد الفارط، مرسوما رئاسيا عين بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة.

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مجلس الأمة: إجتماع لجنة الشؤون القانونية لإعداد تقرير لإثبات عضوية 15عضوا جديدا بعنوان الثلث الرئاسي
  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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