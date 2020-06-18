و يذكر أنه تم خلال أشغال هذا المؤتمر انتخاب الطيب زيتوني أمينا عاما جديدا للحزب وكذا انتخاب تشكيلة جديدة للمجلس الوطني للتجمع.
التجمع الوطني الديمقراطي يعلن اعتماد وزارة الداخلية لنتائج مؤتمره الأخير
أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 13:05 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 16 مرات
الجزائر- أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي, يوم الخميس في بيان له, أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اعتمدت النتائج التي تمت المصادقة عليها من طرف المؤتمر السادس للحزب المنعقد يوم 28 مايو الماضي بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.
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