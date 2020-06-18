Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: المجاهد محمد بن عمر بيوش في ذمة الله

  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

باتنة- توفي ليلة الأربعاء إلى الخميس بمدينة باتنة المجاهد محمد بن عمر بيوش، أحد مجاهدي الرعيل الأول عن عمر ناهز ال 97 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش، حسب ما علم من أفراد عائلته.

وكان الفقيد من بين المجاهدين الذين حضروا الاجتماع الشهير بدشرة أولاد موسى ليلة الفاتح نوفمبر 1954 الذي تم خلاله توزيع الأسلحة بقيادة الشهيد مصطفى بن بولعيد إيذانا ببداية الثورة التحريرية والعمل المسلح من أجل تحرير الوطن.

ويعد المجاهد الذي ولد بدوار السراحنة بكيمل من أقدم مناضلي الحركة الوطنية بهذه المنطقة حيث انخرط في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية ليلتحق بعد ذلك بالمنظمة السرية التي أصبح عضوا بارزا فيها.

وأدلى الفقيد في عديد المرات والمناسبات لوأج بشهادات عن بدايات التحضير للثورة في الأوراس والمعارك التي قادها جيش التحرير ضد العدو وتلك التي تكبد فيها المستعمر خسائر كبيرة ومنها معركة تبابوشت التي احتضنتها غابة كيمل بين 27 نوفمبر و 7 ديسمبر 1954 و تحولت إلى مقبرة جماعية لحوالي 900  جندي من قوات الاحتلال.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة بوزوران بعد ظهر يوم الخميس.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: المجاهد محمد بن عمر بيوش في ذمة الله
  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.18

حوادث المرور: وفاة 1065 شخصا وإصابة 9708 آخرين خلال 5 أشهر الأولى من سنة 2020

20.06.18

رئيس الجمهورية يعرب لملك محمد السادس عن ارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجراها

20.06.18

حوادث المرور: وفاة 9 اشخاص و جرح 261 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

20.06.18

انتخاب ليبيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

20.06.18

باتنة: المجاهد محمد بن عمر بيوش في ذمة الله

20.06.18

إفريقيا: عدد حالات "كوفيد-19" يقترب من 260 ألفا

الأكثــر قـراءة

20.06.16

تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة

20.06.16

إيليزي: رصد طائر "أبو اليسر المطوق" لأول مرة بمنطقة الطاسيلي ناجر

20.06.16

كرة القدم: الدكتور بقاط بركاني يناشد إلغاء الموسم الرياضي

20.06.15

قضية م.الجزائر-إ.الجزائر: "واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة التحكيم الرياضية"

20.06.17

السنة الجامعية 2019-2020: تحديد العطلة الصيفية من 12 يوليو إلى 22 أغسطس

20.06.15

اجراءات الوقاية حالت دون تسجيل حالات اصابة بكورونا في مخيمات اللاجئين والأراضي المحررة