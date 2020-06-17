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إطلاق إسم المقاومة الجزائرية لالا فاطمة نسومر على شارع في بروكسل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 17:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
إطلاق إسم المقاومة الجزائرية لالا فاطمة نسومر على شارع في بروكسل

بروكسل - قامت بلدية ايتربيك في بروكسل ببلجيكا باطلاق اسم المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي خلال فترة 1840-1850 لالا فاطمة نسومر على احدى شوارعها.

"هذه المبادرة التي وردت من عضوي المجلس البلدي المكلفين بتكافؤ الفرص والتنوع والفضاء العمومي تهدف الى تحسيس السكان بمكانة النساء في الفضاء العمومي وبما قدمنه لتاريخ بلجيكا والعالم بصفة عامة"،حسب المبادرين بها.

ويتعلق الأمر بمشروع يرمي إلى التعريف بأسماء شخصيات نسوية بارزة في الفضاء العمومي المتميز بإطلاق أسماء الرجال على اغلبية الشوارع.

ويتعلق المشروع فعليا بوضع لافتات تحملن اسماء شخصيات نسوية بارزة من جميع  القارات (مجموع 11 امرأة) على شوارع البلدية خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2020 إلى غاية 31 مارس 2021.

وسيتم تنظيم زيارات بمرشد ابتداء من شهر سبتمبر 2020 للتعريف بهذه الشخصيات للسكان.

وتم الاختيار بعد أبحاث اجريت حول شخصيات نسوية بارزة منحدرة من شمال افريقيا نظرا للتشكيلة الاجتماعية لبلدية ايتربيك والتي افضت الى اختيار هذا الرمز الوطني التي لقت شخصيتها وما قدمته لبلدها تقديرا كبيرا لدى المبادرين بهذا المشروع.

كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق إسم المقاومة الجزائرية لالا فاطمة نسومر على شارع في بروكسل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 17:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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