وجاء في البيان "تنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى علم كافة الأسرة الجامعية أنه بموجب القرار رقم 367 المؤرخ ب17 يونيو 2020 والمعدل للقرار 1849 المؤرخ في 22 أكتوبر 2019 المحدد لرزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020 أنه قد تم تعديل تاريخ العطلة الصيفية ابتداء من يوم الأحد 12 يوليو 2020 صباحا إلى غاية يوم السبت 22 أغسطس 2020 مساء".
السنة الجامعية 2019-2020: تحديد العطلة الصيفية من 12 يوليو إلى 22 أغسطس
أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 16:22 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء في بيان لها، أن العطلة الصيفية للسنة الجامعية 2019-2020 قد حددت ابتداء من 12 يوليو إلى غاية 22 أغسطس 2020.
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