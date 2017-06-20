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مجلس الأمة يعقد اجتماعا للنظر في الرزنامة المقترحة للأشغال خلال الفترة ما بين 18 و 22 جوان الجاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 15:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
مجلس الأمة يعقد اجتماعا للنظر في الرزنامة المقترحة للأشغال خلال الفترة ما بين 18 و 22 جوان الجاري

الجزائر - عقد مكتب مجلس الامة يوم الاربعاء، اجتماعا خصص للنظر في الرزنامة المقترحة لبرمجة أشغال المجلس خلال الفترة ما بين 18 و 22 جوان الجاري، حسب ما افاد به بيان لمجلس الامة.

وأوضح ذات المصدر ان الاجتماع الذي توسع الى رؤساء المجموعات البرلمانية،  جرى برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، صالح  قوجيل.و أضاف البيان أنه بعد التشاور وتبادل وجهات النظر، قرر المكتب برمجة "جلسة عامة صباح يوم الاثنين 22 جوان 2020 تخصص لإثبات عضوية خمسة عشر (15) عضوا جديدا عينهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، و كذا لتنصيب أجهزة وهيئات المجلس بعنوان سنة 2020  (مكتب مجلس الأمة +نواب رئيس المجلس+ و مكاتب اللجان الدائمة) وهذا عملا بمبدأ الانتخاب السنوي لمسؤولى هياكل المجلس المكرس في النظام الداخلي لمجلس الأمة".

وبخصوص إثبات عضوية أعضاء جدد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، قرر مكتب المجلس "إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية ، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي،  لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه اثناء الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين 22 جوان ، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه".

وكانت بداية الاجتماع قد استهلت بكلمة للسيد قوجيل، توجه من خلالها ب"شكره و بالغ امتنانه" لأعضاء مكتب المجلس ومكاتب اللجان الدائمة والمراقب البرلماني المنتهية عهدتهم،  نظير المجهودات التي بذلوها طيلة توليهم مهامهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا".

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مجلس الأمة يعقد اجتماعا للنظر في الرزنامة المقترحة للأشغال خلال الفترة ما بين 18 و 22 جوان الجاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 15:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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