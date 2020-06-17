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وزارة العمل تضع حيز الخدمة منصة رقمية لتقديم الاقتراحات والآراء حول تحسين الخدمات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 12:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وزارة العمل تضع حيز الخدمة منصة رقمية لتقديم الاقتراحات والآراء حول تحسين الخدمات

الجزائر- وضعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, حيز الخدمة, منصة رقمية عبر موقعها الالكتروني, تسمح للمواطنين, الخبراء الجامعيين, الباحثين, النقابيين  طالبي العمل وكذا ممثلي المجتمع المدني من إبداء آرائهم حول مختلف المسائل والقضايا ذات الصلة بيومياتهم وبنشاطات القطاع.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الاربعاء أن هذه الخدمة --المندرجة في اطار مواجهة التحديات والرهانات الجديدة في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والعصرنة وتحديث آليات التسيير والتحول الرقمي--  ستسمح أيضا ب"إمكانية الإجابة على أسئلة استبيان إلكتروني حول الخدمات المقدمة, وكذا تقييم مدى نجاعة وتأثير الأداءات والنشاطات التي يوفرها القطاع, لاسيما حول مدى تأثيرها على حياتهم الاجتماعية".

كما يتيح هذا الفضاء الرقمي-- الذي تم اطلاقه أمس الثلاثاء--  للمختصين من خلال ركن "شاركونا مقترحاتكم ", مناقشة "الإشكاليات المطروحة سواء من خلال أبداء آرائهم والتعبير عن وجهات نظرهم, أو إرسال دراسات أو تحاليل قاموا بإنجازها في هذا الخصوص".

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وأكد البيان ان الوزارة تسعى من خلال منصة "آراؤكم" إلى جعل المواطنين, "الفاعل الأساسي في تحسين نوعية الخدمات والاداءات وجعل الاقتراحات المقدمة, أداة تساهم في الحفاظ على ديمومة هذه الخدمات وتحسينها", مضيفا أن المعطيات والمقترحات المتحصل عليها  من خلال هذه المنصة , "سيتم دراستها من طرف مختصين وخبراء في المجال , إذ ستتيح للسلطات العمومية , بلورة رؤية مشتركة  حول التدابير التي يمكن اتخاذها مستقبلا من أجل توفير خدمات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين".

للإشارة فإنه يمكن الولوج الى هذه المنصة من خلال الرابط الالكتروني araacom.mtess.gov.dz.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 12:18
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وزارة العمل تضع حيز الخدمة منصة رقمية لتقديم الاقتراحات والآراء حول تحسين الخدمات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 12:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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