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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع دولي افتراضي حول الطوارئ الاقتصادية الناجمة عن كورونا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 10:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء في اجتماع برلماني مرئي عن بعد تنظمه الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول استجابة هذه المؤسسات المالية العالمية للطوارئ الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا, حسبما افاد به بيان للمجلس.

واضاف البيان ان المجلس يشارك في الاجتماع البرلماني الافتراضي ممثلا بالنائب عمار موسى بصفته عضوا دائما في اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع دولي افتراضي حول الطوارئ الاقتصادية الناجمة عن كورونا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 10:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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