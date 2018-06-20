Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجالس الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي سترسل اقتراحاتها قبل 21 يونيو القادم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 86 مرات

الجزائر - أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني يوم الثلاثاء بالجزائر أن الأمناء العامون للمجالس الولائية لتشكيلته الحزبية مدعوون الى إرسال مقترحاتهم حول مراجعة الدستور قبل 21 يونيو القادم الى اللجنة الوطنية للخبراء التابعة للحزب. 

و خلال افتتاح لقاء ضم الأمناء العامين للمجالس الولائية و أعضاء المجلس الوطني للحزب، صرح السيد زيتوني يقول "في اطار النقاش الوطني حول مراجعة الدستور منحنا آجالا الى غاية 21 يونيو القادم للأمناء العامين لتقديم مقترحاتهم للجنة الوطنية للخبراء على مستوى الحزب و المكلفة باستقبال جميع الآراء حول النص الأساسي للوطني".

في نفس السياق، أكد نفس المسؤول أن لجنة الخبراء للحزب مدعوة الى اعداد حوصلة حول مجموع المقترحات و الملاحظات من أجل اعداد الوثيقة الختامية التي تضم جميع توصيات الحزب حول المراجعة الدستورية" .

كما صرح السيد زيتوني الذي أكد أن "أولوية" الحزب تكمن في المضي نحو "دستور جديد"، مشيرا أنه لم يتم تحديد شروط لإطارات و مناضلي الحزب المدعووين الى المبادرة  بنقاش ديمقراطي و مسؤول.

من جهة أخرى، أكد السيد زيتوني أن التجمع الوطني الديمقراطي سيجند جميع منتخبيه على مستوى غرفتي البرلمان من أجل المشاركة الفعالة في النقاش و العمل على انجاح الاستفتاء الشعبي حول مراجعة الدستور.

كما أشار الى أن مسعى التجمع يندرج في " اطار التصور السياسي للحزب الذي يرتكز على نقاش داخلي يجند جميع المناضلين و يضع حدا لاقصاء و تهميش كفاءات الحزب".

و لدى وصفه التهجمات التي استهدفت رئيس و أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول التعديل الدستوري ب "النقاش العقيم" فقد أكد الأمين العام للتجمع "دعمه " لهذه اللجنة المكونة من "خبراء بارزين ذوي كفاءات عالية".

و بخصوص برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اشار السيد زيتوني الى أن "التجمع الوطني الديمقراطي ليس حزبا معارضا بل حزب توافقي في خدمة المصلحة العامة للوطن".

و عليه دعا السيد زيتوني مختلف الشركاء السياسيين الى بناء "جبهة داخلية لحماية الجزائر من كل التهديدات و اللوبيات الخارجية".

و اذ أكد  السيد زيتوني أن التجمع الوطني الديمقراطي سيبقى قوة سياسية، فقد جدد دعم حزبه لرئيس الجمهورية و للجيش الوطني الشعبي.

من جهة أخرى، أشار السيد زيتوني الى أن المجلس الوطني للتجمع الوطني الشعبي سيعقد يوم 27 يونيو المقبل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 17:13
كلـمات مفتـاحيــة :
المجالس الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي سترسل اقتراحاتها قبل 21 يونيو القادم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 86 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.18

اليوم العالمي لمكافحة التصحر: غرس 5ر11 مليون شجرة منذ بداية السنة الجارية

20.06.18

اللواء شنقريحة يشرف بوهران على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

20.06.18

بوزيد: كل الامكانيات الوقائية والمستلزمات الطبية وفرت للتكفل الجيد بوباء كورونا

20.06.18

خنشلة: المجاهد مجيد عمراني في ذمة الله

20.06.18

فورار: 117 إصابة جديدة، 135 حالة شفاء و 12 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة

20.06.18

السيدة عزوار تؤكد حرص الحكومة على التكفل بكل إنشغالات النواب

الأكثــر قـراءة

20.06.16

تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة

20.06.17

السنة الجامعية 2019-2020: تحديد العطلة الصيفية من 12 يوليو إلى 22 أغسطس

20.06.16

إيليزي: رصد طائر "أبو اليسر المطوق" لأول مرة بمنطقة الطاسيلي ناجر

20.06.16

كرة القدم: الدكتور بقاط بركاني يناشد إلغاء الموسم الرياضي

20.06.15

قضية م.الجزائر-إ.الجزائر: "واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة التحكيم الرياضية"

20.06.17

منع إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي