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اجماع على العودة تدريجيا للعمل القضائي مع احترام قواعد الوقاية من كوفيد -19

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
اجماع على العودة تدريجيا للعمل القضائي مع احترام قواعد الوقاية من كوفيد -19

الجزائر - أشار وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الى وجود "اجماع على ضرورة العودة التدريجية" للعمل القضائي مع احترام القواعد والاجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19.

وقال السيد زغماتي في تصريح للصحافة خلال اشرافه على تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما جديدا لعصرنة العدالة أنه "عقد أمس الاثنين اجتماعا عن طريقة تقنية التحاضر عن بعد مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين" تم خلاله التأكيد على "ضرورة العودة تدريجيا الى العمل القضائي مع احترام القواعد والاجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19 ".

وأبرز الوزير أن "سير المحاكمات سيستمر دون جمهور وهو أمر ضروري " بسبب - كما قال -"الظروف الحالية التي أملتها الأزمة الصحية" التي تعرفها الجزائر على غرار باقي الدول.

وعن تاريخ العطلة القضائية للسنة الجارية 2020 , أفاد السيد زغماتي أن هذا الموضوع "لم يحسم فيه بعد".

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:38
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اجماع على العودة تدريجيا للعمل القضائي مع احترام قواعد الوقاية من كوفيد -19
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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