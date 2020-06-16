و أوضح المصدر ذاته أن الطرفين "تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة". كما تناول الطرفان بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, يضيف البيان
شنين يتحادث مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة
أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:29 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 5 مرات
الجزائر - تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، يوم الثلاثاء، عبر تقنية التحادث عن بعد، مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الجزائر، يوسف سيف خميس سباع أل على , حسب ما أورده بيان للمجلس.
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