إطلاق نظام النيابة الالكترونية قريبا

الجزائر - أعلن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،عن اطلاق نظام "النيابة الإلكترونية" على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة قريبا، بهدف السماح للمواطن بتقديم الشكاوي أو العرائض امام النيابة الكترونيا.

وقال السيد زغماتي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على تنصيب كمال برنو مديرا عاما جديدا لعصرنة العدالة أنه في "سياق تطوير وتحسين العلاقة مع المواطن نعتزم إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية و النيابة العامة"، مبرزا ان هذا النظام يسمح للمواطن ب"تقديم الشكوى أو العريضة أمام النيابة بطريقة الكترونية وتلتزم مصالح النيابة بإجابته عن ذلك بنفس الطريقة"، موضحا أن هذا النظام يضمن "فوائد كبيرة" للمواطن لما فيه من اقتصاد للوقت والجهد والمال لاسيما بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالمهجر.

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وخلال تفقده لمصالح مديرية عصرنة العدالة، شدد الوزير على ضرورة " الاطلاق الفعلي لهذا النظام في ظرف زمني وجيز يتراوح ما بين شهر و 45 يوما" كما امر بضرورة بذل جهود"اضافية" في التواصل مع المواطن .

وذكر في نفس الاطار ان قطاعه سجل في خريطة طريقه "توسيع" الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة بتوفيرها عن بعد، مع "إلغاء" إجراءات الإيداع المركزي لأنواع عديدة من الملفات بهدف "التسهيل" على مرتفقي العدالة قدر الامكان عناء التنقل وتضييع الوقت وتكبد المصاريف "الباهظة والمتكررة" .

وفي هذا الإطار ،أضاف السيد زغماتي أنه "سجِل" في برنامج عمل الوزارة "إعادة النظر" في الشباك الموحد على مستوى الجهات القضائية، مع إتاحة الخدمات القضائية عبر تطبيقة الهاتف الذكي، مشيرا الى أنها "دخلت جزئيا حيز التنفيذ بعد تحديث الموقع الرسمي لوزارة العدل مطلع 2020 " حتى يستجيب لبعض خصوصيات الهواتف النقالة ، كما سيتم في أفاق سنة 2021 "إعتماد" نظام التسيير الآلي لقوائم الإنتظار ولمصلحة الصندوق وتمكين المتقاضين من إستخراج النسخة العادية للأحكام القضائية من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.

وبعد ان اكد ان وزارته"منخرطة" ضمن المسعى الوطني القائم على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المندرج ضمن "هدف محاربة أشكال البيروقراطية المتجذرة في دواليب بعض الإدارات " قال ان وزارته " قطعت أشواطا معتبرة في ذلك ولا تزال مستمرة على هذا الدرب " .

و اشار في نفس السياق الى أنه في اطار " تطوير العلاقة" مع المواطن من خلال توفير المعلومة التي تهمه في وقتها المناسب تم إطلاق صفحة فايسبوك خاصة بالقطاع، حظيت في بضعة أيام بأكثر من 7 آلاف مشترك بفضل "نوعية المعلومات التي تدرج فيها بإستمرار" منها معلومات تهم وسائل الإعلام.

كما أصبحت هذه الصفحة --يضيف الوزير --" أداة تواصل مباشر" لاسيما مع القارئ من المهن القانونية كالقضاة و المحامين والموثقين، وحتى المتقاضون واعلن عن توسيع هذه الخطوة بإطلاق صفحة على تويتر للوصول إلى جمهور آخر.