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الجزائر تندد بقوة بالهجومات الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية وسط مالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرات
الجزائر تندد بقوة بالهجومات الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية وسط مالي

الجزائر- نددت الجزائر "بقوة" يوم الثلاثاء بالهجومات الإرهابية الدموية التي استهدفت قافلة عسكرية على مستوى منطقة بوكا ويري وسط مالي, مخلفة العديد من القتلى في صفوف الجنود الماليين, حسبما أكده الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي الشريف.

و صرح السيد بن علي الشريف "نندد بقوة بالهجومات الإرهابية الدموية التي استهدفت يوم الأحد 14 يونيو 2020، قافلة عسكرية على مستوى منطقة بوكا ويري وسط مالي, التي خلفت العديد من القتلى في صفوف الجنود الماليين".

و أضاف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "ننحني أمام تضحيات جيش و قوات الأمن المالي دفاعا عن شعبها و بلدها كما نقدم تعازينا لعائلات الضحايا و نجدد تضامننا مع حكومة و شعب مالي الشقيق".

و أشار السيد عبد العزيز بن علي الشريف إلى أن الجزائر "تبقى مقتنعة أن هذا البلد الجار و شعبه الشقيق سيتجاوزان جميع الصعوبات و سيواجهان كل التحديات من أجل إرساء دولة موحدة و متصالحة و هادئة ومزدهرة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:59
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الجزائر تندد بقوة بالهجومات الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية وسط مالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرة   شارك

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