توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع وطني)

الجزائر- أوقف حراس الحدود، أمس الاثنين أربعة تجار مخدرات وحجزوا كمية من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة قناطير وأربعة عشر كيلوغراما، إثر كمين قرب بلدية صفيصيفة بولاية النعامة حسب ما أورده يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف حراس الحدود، يوم 15 جوان 2020، أربع (04) تجار مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة (03) قناطير وأربعة عشر (14) كيلوغراما، وذلك إثر كمين قرب بلدية صفيصيفة، دائرة عين الصفراء، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية".

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة، عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (44) شخصا وحجزت أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(17) مولدا كهربائيا و(15) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى جهاز (01) اتصال عبر الأقمار الصناعية ومعدات ومواد أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، في حين تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بإن أميناس بالناحية العسكرية الرابعة.

اقرأ أيضا: تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي "الادعاءات الباطلة" التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص بالمنطقة