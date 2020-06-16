Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما لعصرنة العدالة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما لعصرنة العدالة

الجزائر - أشرف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي,يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب السيد برنو كمال في منصب مدير عام لعصرنة العدالة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح الوزير أن تنصيب السيد برنو على رأس هذه المديرية هو "تتويج مستحق وجدير به" بفضل تميزه بالجدية والعطاء والتفاني في أداء الواجب منذ التحاقه بالإدارة المركزية لوزارة العدل في سنة 2002 كمهندس دولة في الاعلام الألي". كما أن مشواره المهني -يضيف الوزير --" غني بالخبرة التقنية في مجال الاعلام الألي والعصرنة الى جانب التجربة الادارية".

ولفت الوزير الى أنه تم اسناد هذه المهمة الى السيد برنو نظير "كفاءته وقدرته العالية في مجال المعلوماتية وتحكمه في فنيات التسيير الاداري".

وذكر أن المدير العام الجديد لعصرنة العدالة شغل عدة مسؤوليات على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج, كما شغل عدة مناصب مسؤولية بوزارتي الأشغال العمومية والداخلية أخرها مدير بنك المعطيات بوزارة الداخلية مؤكدا أن السيد برنو سيتولى مهامه الجديدة المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة بكل "روح مسؤولية" قصد المساهمة في النهوض بالقطاع الى مستوى تطلعات مرتفقيه.

وأبرز الوزير بالمناسبة أن وزارة العدل قررت المضي قدما في ادخال تكنولوجيات الاتصال والاعلام على كافة شؤون التسيير سواء تعلق الامر بالإجراءات القضائية أو الخدمات المقدمة للمواطن والقضاة وباقي المرتفقين, موضحا أن هذه التكنولوجيات سمحت لقطاعه خلال الثلاثة أشهر الاخيرة ب" تجاوز الكثير من الصعاب والمشاكل " الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا الذي تسبب في شل الكثير من القطاعات في البلاد على غرار دول باقي العالم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:33
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما لعصرنة العدالة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.16

الجزائر تندد بقوة بالهجومات الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية وسط مالي

20.06.16

دستور: "تعزيز الفصل بين السلطات لتفادي الاستبداد والحكم الفردي"

20.06.16

قالمة: مغادرة 199 شخصا لمركب الشلالة السياحي بحمام دباغ بعد 14 يوما من الحجر الصحي

20.06.16

كوفيد 19 في الجزائر: وسائل الاعلام أساءت فهم تصريحات المديرة الاقليمية للمنظمة العالمية…

20.06.16

توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع…

20.06.16

تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما لعصرنة العدالة

الأكثــر قـراءة

20.06.15

تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي "الادعاءات الباطلة" التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص…

20.06.15

الرئيس الاسبق اليامين زروال: التمست من الرئيس تبون الإرادة القوية في بناء دولة جديدة

20.06.15

الرئيس تبون يستقبل الرئيس الأسبق اليامين زروال

20.06.15

وزارة التربية الوطنية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2019-2020

20.06.15

الرئيس تبون يستقبل الرئيس الاسبق والمجاهد اليامين زروال

20.06.15

رئيس الجمهورية يأمر بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة