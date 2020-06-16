تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما لعصرنة العدالة

الجزائر - أشرف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي,يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب السيد برنو كمال في منصب مدير عام لعصرنة العدالة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح الوزير أن تنصيب السيد برنو على رأس هذه المديرية هو "تتويج مستحق وجدير به" بفضل تميزه بالجدية والعطاء والتفاني في أداء الواجب منذ التحاقه بالإدارة المركزية لوزارة العدل في سنة 2002 كمهندس دولة في الاعلام الألي". كما أن مشواره المهني -يضيف الوزير --" غني بالخبرة التقنية في مجال الاعلام الألي والعصرنة الى جانب التجربة الادارية".

ولفت الوزير الى أنه تم اسناد هذه المهمة الى السيد برنو نظير "كفاءته وقدرته العالية في مجال المعلوماتية وتحكمه في فنيات التسيير الاداري".

وذكر أن المدير العام الجديد لعصرنة العدالة شغل عدة مسؤوليات على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج, كما شغل عدة مناصب مسؤولية بوزارتي الأشغال العمومية والداخلية أخرها مدير بنك المعطيات بوزارة الداخلية مؤكدا أن السيد برنو سيتولى مهامه الجديدة المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة بكل "روح مسؤولية" قصد المساهمة في النهوض بالقطاع الى مستوى تطلعات مرتفقيه.

وأبرز الوزير بالمناسبة أن وزارة العدل قررت المضي قدما في ادخال تكنولوجيات الاتصال والاعلام على كافة شؤون التسيير سواء تعلق الامر بالإجراءات القضائية أو الخدمات المقدمة للمواطن والقضاة وباقي المرتفقين, موضحا أن هذه التكنولوجيات سمحت لقطاعه خلال الثلاثة أشهر الاخيرة ب" تجاوز الكثير من الصعاب والمشاكل " الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا الذي تسبب في شل الكثير من القطاعات في البلاد على غرار دول باقي العالم.