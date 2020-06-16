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غلام الله يستقبل سفير البرتغال بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 12:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

 

الجزائر- استقبل رئيس المجلس الاسلامي الأعلى, بوعبد الله غلام الله, يوم الثلاثاء سفير البرتغال بالجزائر, لويس دي البكارك فيرلوزو, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء "تناول الحريات الدينية لغير المسلمين في الجزائر, و هي الحريات التي يتضمنها قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين".

و أضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "مختلف قضايا الشأن الديني".

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غلام الله يستقبل سفير البرتغال بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 12:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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