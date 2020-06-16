غلام الله يستقبل سفير البرتغال بالجزائر

الجزائر تندد بقوة بالهجومات الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية وسط مالي -

كوفيد 19 في الجزائر: وسائل الاعلام أساءت فهم تصريحات المديرة الاقليمية للمنظمة العالمية للصحة -

توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع وطني) -

تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما لعصرنة العدالة -

اجماع على العودة تدريجيا للعمل القضائي مع احترام قواعد الوقاية من كوفيد -19 -

كرة القدم: الفاف تسلم للوزارة الوصية مشروع بروتوكول يتضمن الإجراءات المقترحة تحسبا لاستئناف النشاط -

سينيفيليا سوسايتي ... نافذة إفتراضية ب إمتياز لعشاق الفن السابع -

ناقلو المسافرين يطالبون بمساعدات لتغطية جزء من أعباء صيانة و تأمين المركبات -

التحضير لقانون جديد لاستصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا -

حوادث المرور: وفاة 24 شخصا واصابة 1094 آخرين خلال أسبوع -

الاعلان عن استئناف عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية يوم 23 جوان -

تحيين المناهج والبرامج التعليمية: مشروع وثيقة للإثراء قريبا -

وزارة التجارة توقع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للتأمين SAA -

شهادة التعليم المتوسط: قرار إجراء الامتحان كان توافقيا مع الشركاء الاجتماعيين -

الرئيس الاسبق اليامين زروال: التمست من الرئيس تبون الإرادة القوية في بناء دولة جديدة -

رئيس الجمهورية يعين الأستاذ سعد عروس عضوا في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة -

الرئيس تبون يستقبل الرئيس الاسبق والمجاهد اليامين زروال -

تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي الادعاءات الباطلة التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص بالمنطقة -

إطلاق بالبويرة حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها -