غلام الله يستقبل سفير البرتغال بالجزائر

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء "تناول الحريات الدينية لغير المسلمين في الجزائر, و هي الحريات التي يتضمنها قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين".
و أضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "مختلف قضايا الشأن الديني".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر- استقبل رئيس المجلس الاسلامي الأعلى, بوعبد الله غلام الله, يوم الثلاثاء سفير البرتغال بالجزائر, لويس دي البكارك فيرلوزو, حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء "تناول الحريات الدينية لغير المسلمين في الجزائر, و هي الحريات التي يتضمنها قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين".
و أضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "مختلف قضايا الشأن الديني".