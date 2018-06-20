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الاعلان عن استئناف عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية يوم 23 جوان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرات
الاعلان عن استئناف عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية يوم 23 جوان

الجزائر- أعلنت وزارة التربية الوطنية, يوم الثلاثاء في بيان لها, عن استئناف عملية التصحيح للامتحانات المهنية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة يوم 23 جوان 2020.

و جاء في البيان "استكمالا لعملية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتبتي استاذ رئيسي و استاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2019 الدورة الثانية, و التي جرت بتاريخ 14 مارس 2020, تعلم وزارة التربية الوطنية عن استئناف عملية التصحيح لهذه الامتحانات يوم 23 جوان 2020, و التي تم تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية و الاحترازية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)".

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و أوضح المصدر ذاته أن عملية التصحيح "سيلازمها الاحترام الصارم للتدابير الصحية و الوقائية المنصوص عليها قانونا على مستوى مراكز التصحيح".

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:26
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الاعلان عن استئناف عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية يوم 23 جوان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرة   شارك

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