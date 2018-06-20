الاعلان عن استئناف عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية يوم 23 جوان

العنف في الملاعب: توقيف 444 شخص في 39 أعمال شغب خلال السنة الجارية -

تراجع شركات أجنبية عن نهب خيرات الصحراء الغربية دليل على خسارة المغرب لأهدافه -

أزيد من 91 مليون دج لمكافحة آفتي ''بوفروة'' و''دودة التمر'' بالولايات المنتجة للتمور -

انقطاع التزويد بالمياه الشروب عبر 5 بلديات بالجزائر العاصمة السبت والأحد المقبل -

حوادث المرور: وفاة 1065 شخصا وإصابة 9708 آخرين خلال 5 أشهر الأولى من سنة 2020 -

رئيس الجمهورية يعرب لملك محمد السادس عن ارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجراها -

انتخاب ليبيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة -

بأي قانون نتحكم في النت ؟ مؤلف جديد عمار بلحيمر -

ضرورة تطوير السكك الحديدية موازاة مع تطوير الطرقات لخدمة الاقتصاد الوطني -

الوقف النهائي للبث التماثلي بالجزائر وبداية البث التلفزي الرقمي -

محكمة سيدي محمد: تواصل محاكمة رئيس مجمع سوفاك لتركيب السيارات -

النقل بقسنطينة: استئناف تدريجي للنشاطات -

سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز تجددان عقد تسويق الغاز الطبيعي إلى غاية 2027 -

رزيق: نحو إنشاء منظومة وطنية للمخابر لتعزيز عمليات مراقبة الجودة -

منع إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي -

عنابة: أول عملية إطفاء للبث التماثلي الأرضي التلفزي من محطة البث ببوزيزي بسرايدي -

مشروعا مرسومين تنفيذين يتعلقان بقطاع الداخلية و تقديم عرضيين قطاعيين محور إجتماع للحكومة -

رياضة: رئيس المجمع البترولي يساند اعلان موسم رياضي أبيض -

الصحراء الغربية: البرلمان الأوروبي يطالب الحكومة الإسبانية بالعمل على إنهاء الإستعمار -