وجاء في البيان:" وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الأستاذ سعد عروس عضوا في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة".
رئيس الجمهورية يعين الأستاذ سعد عروس عضوا في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة
أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 20:54 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 19 مرات
الجزائر - عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الاستاذ سعد عروس عضوا في الثلث الرئاسي لمجلس الامة حسب ما جاء في بيان يوم الاثنين لرئاسة الجمهورية.
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