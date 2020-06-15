الرئيس تبون يستقبل الرئيس الاسبق والمجاهد اليامين زروال

وجاء في البيان ": تشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال الرئيس الاسبق والمجاهد السيد اليامين زروال الذي ابى الا ان يقوم بزيارة ودية للسيد رئيس الجمهورية نظرا للروابط القديمة والقوية جدا كلها مودة واحترام متبادل".
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الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الاثنين الرئيس الاسبق والمجاهد السيد اليامين زروال حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية .
وجاء في البيان ": تشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال الرئيس الاسبق والمجاهد السيد اليامين زروال الذي ابى الا ان يقوم بزيارة ودية للسيد رئيس الجمهورية نظرا للروابط القديمة والقوية جدا كلها مودة واحترام متبادل".