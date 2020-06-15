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تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي "الادعاءات الباطلة" التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص بالمنطقة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 20:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي &quot;الادعاءات الباطلة&quot; التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص بالمنطقة

الجزائر - نفت وزارة الدفاع الوطني، يوم الاثنين في بيان لها "الادعاءات الباطلة" التي تتهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية، المحاذية لبلدية تين زاوتين، داعية الى "توخي الحذر من مثل هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة".

و أوضح ذات المصدر أنه "على إثر تداول معلومات تحريضية بتاريخ 15 جوان 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه أصابع الاتهام لأفراد من الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية، المحاذية لبلدية تين زاوتين بالناحية العسكرية السادسة، فإن وزارة الدفاع الوطني تنفي نفيا قاطعا مثل هذه الإدعاءات الباطلة وتوضح بأن الأحداث تعود إلى قيام بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة بنشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب والجريمة المنظمة بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة".

وتابع البيان أنه "أثناء تدخل عناصر حرس الحدود لتهدئة الأوضاع، تم إطلاق النار من مصدر مجهول من إخرابن باتجاه مواقع حرس الحدود، أصيب على إثرها أحد الأشخاص المتجمهرين، حيث سارع أفراد حرس الحدود إلى إجلائه للتكفل به من طرف المصالح الصحية، غير أنه فارق الحياة نتيجة خطورة الإصابة".

وخلص البيان الى أنه "على إثر هذه الأحداث، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وتدعو في هذا الشأن إلى توخي الحذر من مثل هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تسعى من ورائها أطراف معادية لتأجيج الوضع في هذه المنطقة".

آخر تعديل على الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 20:12
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تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي "الادعاءات الباطلة" التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص بالمنطقة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 20:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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