 إطلاق بالبويرة حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها

البويرة - انطلقت يوم الاثنين بالبويرة حملة وطنية للوقاية و المكافحة من حرائق الغابات أشرف عليها المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وأوضح العقيد بوغلاف في تصريح صحفي أن الأمر يتعلق بعملية تندرج في إطار مخطط البرنامج السنوي للوقاية و التحسيس بمخاطر حرائق الغابات خاصة في الولايات ذات الغطاء النباتي الكثيف.

وقال ذات المسؤول للصحافة: "لقد اخترنا البويرة لإطلاق هذه الحملة وكذلك المناورة في شكل محاكاة لحريق غابة بسبب الغطاء النباتي الكثيف الذي تتمتع به هذه الولاية بوسط البلاد. هذه فرصة لإعطاء و تقديم النصائح و التحسيس لرفع وعي سكان مناطق الغابات وكذلك الفلاحين بضرورة التحلي باليقظة خاصة خلال هذه الفترة الصيفية".

وتضمنت هذه الحملة الوطنية الثانية من نوعها، بعد تلك المنظمة الاسبوع الفارط بتيارت، عدة تمارين افتراضية ومحاكاة لحرائق و التي كان هدفها رفع مستوى الوعي حول مخاطر حرائق محاصيل الحبوب.

ووفقا للتفاصيل المقدمة في الموقع من قبل مسؤولي الحماية المدنية، فإن هذه التمارين لها جانب عملي وهي تركز على تقنيات وأساليب مكافحة حرائق الغابات بمشاركة فرق أرضية متخصصة (أرتال متنقلة) و وسائل مكافحة جوية.

"لدينا أيضا حملة ثالثة للوقاية و حماية بساتين النخيل سيتم إطلاقها خلال الأسبوع القادم"، يضيف العقيد بوغلاف.

وطمأن العقيد بوعلام بوغلاف الذي أشرف على الفرق المشاركة في المناورة التي اطلقت في غابة تيكبوشت، أن جميع الموارد البشرية والمادية متاحة في جميع الولايات لمكافحة الحرائق.

وشارك في هذه المناورة، حسب توضيحات العقيد عاشور فاروق، مدير الاتصال و الاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية، كل من الأرتال المتنقلة لأربع ولايات وهي البويرة و المدية و الجزائر العاصمة و بومرداس، إلى جانب وحدة التدخل للحماية المدنية لحيزر و كذلك الوحدة المركزية للبويرة و الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء (الجزائر).

كما تم تجنيد طائرتين هليكوبتر في هذا التمرين لتقديم الدعم للأرتال المتنقلة لإخماد حريق غابة تيكبوشت التي يتعذر الوصول إليها في الوقت الذي تهدد فيه ألسنة النيران جميع سكان القرية المجاورة.

"الغرض من هذا التمرين هو تقييم مدى استجابة الأرتال المتنقلة و تعزيز الموارد المحلية. كما يسمح لنا باختبار الشروط النظرية للمتدربين (100 ضابط مدرب) في عملية مكافحة الحرائق"، حسبما ذكره المدير العام للحماية المدنية.

وتم تجنيد هذه السنة 2020، جهاز عملي لمكافحة حرائق الغابات يتشكل من 65 رتلا متنقلا منها 28 جديدة و 505 وحدات تدخل مدعومة بوسائل مكافحة جوية في حالة الضرورة تم وضعها من قبل المديرية العامة للحماية المدنية لمواجهة هذه الآفة.

"إن الهدف من حملة التحسيس الوطنية هذه هو تقديم النصائح و الارشادات الخاصة بكيفية التعامل مع مخاطر حرائق الغابات والنباتات "، يقول العقيد عاشور.

للإشارة، فقد أتلفت حرائق الغابات سنة 2019 حوالي 21.048 هكتارا من النباتات منها 6045 هكتار من الغابات و 4428 هكتار من الأدغال و 10.575 هكتار من الأحراش، وفقا للأرقام التي قدمها نفس المسؤول.