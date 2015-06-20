كوفيد-19: الدعوة الى الالتزام بكل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا

الجزائر- دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الى الالتزام بكل الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اقرتها الحكومة من خلال احترام مسافة التباعد ووضع الكمامات للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد-19 .

واوضح الوزير خلال اشرافه رسميا على انطلاق الحملات الوطنية التحسيسية والتعقيم للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 بالتنسيق مع الكشافة الاسلامية الجزائرية وذلك بالمتحف الوطني للمجاهد على اهمية تنظيم هذه "العملية التوعوية والتعقيمية التي ستشمل كل مراكز الدراسات والمتاحف والمؤسسات التابعة لقطاعه في كل ربوع الوطن تحسبا لرفع الحجر الصحي وذلك وفق قرار السلطات العليا للبلاد".

كما تندرج هذه العملية --يضيف الوزير --في اطار "تجسيد البرنامج المسطر للاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب في 5 يوليو 1962" مشيرا الى انه سيتم ايضا ابتداء من اليوم "توزيع 54 الف كمامة لفائدة سكان القرى والبلديات المعزولة " حيث اختير هذا العدد --كما قال "كرمزية لتاريخ انطلاق الثورة التحريرية في أول نوفمبر 1954 " .

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و اشاد في نفس الوقت "بالعمل المشترك والمنسق الذي تقوم به وزارة المجاهدين مع الكشافة الاسلامية من خلال تعميم عمليات التعقيم في هذه المراكز التاريخية من اجل فتحها امام المواطنين بعد استشارة المجلس العلمي "داعيا الجميع الى "تكثيف عمليات التحسيس والتوعية بالالتزام بوضع الكمامات واحترام مسافات التباعد وشروط النظافة وبالتالي التمكن من الخروج من هذه الازمة الصحية نهائيا في غياب اللقاح والدواء حاليا" .

والح السيد زيتوني بالمناسبة على ضرورة "تعزيز وتكثيف الجهود في هذه الظروف الصعبة في اطار ترقية النشاطات التضامنية ودعم مبادئ التآزر والاخلاص والوفاء للتضحيات الجسام التي قدمها الاسلاف ورسالة الشهداء الابرار والحفاظ على تاريخ الامة ".

كما اكد من جهته القائد العام للكشافة الاسلامية عبد الرحمان حمزاوي بانه سيتم خلال هذه "العملية التضامنية والتحسيسية تعقيم كل المراكز والمتاحف المتواجدة عبر التراب الوطني "مشيرا الى ان هذا العمل يندرج في اطار التدابير الوقائية لمكافحة انتشار هذا الوباء الخطير".

ودعا السيد حمزاي بالمناسبة المواطنين الى "ارتداء الكمامات التي تعتبر الحل الانسب من أجل حماية انفسنا والاخرين من الاصابة بهذا الداء الخطير" .