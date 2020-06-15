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ضبط أزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 12:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرات
ضبط أزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار

الجزائر- ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الأحد بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار, أزيد من خمسة (05) قناطير من الكيف المعالج, حسبما أفاد به يوم الاثنين, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 14 يونيو 2020, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير وسبعة (07) كيلوغرامات, إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية, ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة".

و في سياق متصل, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية, "تاجر (01) مخدرات وضبطت (99) كيلوغرام من الكيف المعالج", في حين أوقفت مفارز مشتركة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, بكل من بسكرة بالناحية العسكرية الرابعة وقالمة بالناحية العسكرية الخامسة "ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (7110) قرص مهلوس", يضيف ذات المصدر.

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من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, "(18) شخصا وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(01) طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى (23) مولدا كهربائيا و(23) مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب".

آخر تعديل على الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 13:01
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ضبط أزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 12:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرة   شارك

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