قضايا فساد: تأجيل محاكمة علي حداد ليوم 21 جوان

الجزائر - أجلت محكمة سيدي أمحمد يوم الاثنين محاكمة رجل الأعمال علي حداد المتابع في قضايا فساد ليوم 21 جوان الجاري, حسبما أفاد به القاضي رئيس الجلسة.

ويتابع علي حداد بتهم ذات صلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى جانب تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.

ويتابع في هذه القضية أيضا العديد من المسؤولين السابقين منهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء وولاة السابقين.

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و كانت ذات المحكمة أجلت في 11 مايو الفارط محاكمة عدد من رجال الأعمال من بينهم علي حداد لتاريخ 15 جوان ل"استكمال التحضير التقني الخاص بإجراءات المحاكمة عن بعد", حسبما أفادت به وقتها هيئة دفاع بعض المتهمين.