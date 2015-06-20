رئيس الجمهورية يأمر بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة -

وزارة التربية الوطنية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2019-2020 -

محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة مراد أولمي ليوم 17 جوان -

اجراءات الوقاية حالت دون تسجيل حالات اصابة بكورونا في مخيمات اللاجئين والأراضي المحررة -

إجراءات طارئة في العاصمة الصينية بعد تفشي فيروس كورونا مجددا -

ملف مجمع سوفاك : ايداع أولمي خيدر الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد -

بيان اجتماع مجلس الوزراء -

الاتحاد الافريقي يعرب عن انشغاله من استمرار الأزمة في ليبيا ويجدد رفضه للتدخلات الخارجية -

كرة القدم/استئناف المنافسات: الدكتور زرقيني يكشف عن دليل طبي بطلب من الفاف -

المقاومة الصحراوية مستمرة ولا تنازل عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال -

ترامواي قسنطينة: إطلاق التجارب التقنية تحسبا لاستئناف النشاط -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المزيد من الاهتمام بفئة المسنين -

ضبط أزيد من قنطارين من الكيف المعالج بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار -

اتفاقية شراكة بين قدماء الكشافة ومركز حقن الدم بمستشفى مصطفى باشا -

حادث غرق ببوهارون (تيبازة) : تشييع جنازة بلقاسم في أجواء تضامنية واسعة -

بن بوزيد يتحادث مع ممثلي منظومة الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية -

كورونا: 109 إصابة جديدة, 186 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

كوفيد-19: أسواق الغذاء العالمية تستعد لحالة من عدم اليقين في 2020-2021 -

جمارك: اطلاق النظام المعلوماتي الجديد خلال سنة 2022 -