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محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة مراد أولمي ليوم 17 جوان

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة مراد أولمي ليوم 17 جوان

الجزائر - أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الاثنين محاكمة مراد أولمي الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لتركيب السيارات ليوم 17 جوان الجاري, حسبما صرح به القاضي رئيس الجلسة.

ويتابع مراد أولمي بتهم ذات صلة بالفساد منها "تبييض الأموال" و "تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية" و "استعمال قروض مالية بنكية بصفة منافية لمصالح البنك".

اقرأ أيضا:       ملف مجمع سوفاك : ايداع أولمي خيدر الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد

 

آخر تعديل على الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 11:35
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محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة مراد أولمي ليوم 17 جوان
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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