ويتابع مراد أولمي بتهم ذات صلة بالفساد منها "تبييض الأموال" و "تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية" و "استعمال قروض مالية بنكية بصفة منافية لمصالح البنك".
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محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة مراد أولمي ليوم 17 جوان
أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 09:29 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الاثنين محاكمة مراد أولمي الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لتركيب السيارات ليوم 17 جوان الجاري, حسبما صرح به القاضي رئيس الجلسة.
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