تعديل الدستور: جبهة الجزائر الجديدة تقترح "تعزيز" صلاحيات الوزير الأول

الجزائر- أيدت جبهة الجزائر الجديدة في اطار اقتراحاتها الخاصة بتعديل الدستور التي أودعتها لدى مصالح رئاسة الجمهورية الأربعاء الفارط, اعتماد نظام حكم شبه رئاسي مع "تعزيز" صلاحيات الوزير الأول المنبثق عن الأغلبية البرلمانية بدل استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية, حسب ما صرح به يوم الأحد رئيس هذه التشكيلة السياسية جمال بن عبد السلام.

وقال السيد بن عبد السلام لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري أن حزبه "سلم لرئاسة الجمهورية يوم 10 جوان الفارط مقترحاته الخاصة بالتعديل الدستوري واقترح إقرار نظام حكم شبه رئاسي " مبرزا " معارضة" حزبه لمقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. واقترح بدل ذلك "تعزيز صلاحيات الوزير الأول المنبثق عن الأغلبية البرلمانية بهدف احداث توازن وتكامل وتعاون بين السلطات ".

وبعد ان أشاد السيد بن عبد السلام بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة عليا لمكافحة الفساد, كشف أن حزبه اقترح أيضا "تصنيف ظاهرة تزوير الانتخابات ونهب المال العام ضمن جرائم الخيانة العظمى".

ومن المقترحات التي قدمتها هذه التشكيلة السياسية - حسب المصدر ذاته - "الغاء مقترح وضع نظام خاص ببعض البلديات" مبرراه ذلك بأن هذا المقترح "مجاله قانون البلدية وليس الدستور ".