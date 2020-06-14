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ملف مجمع سوفاك : ايداع أولمي خيدر الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 21:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
ملف مجمع سوفاك : ايداع أولمي خيدر الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد

الجزائر  -أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد في اطار ملف مجمع سوفاك بإيداع الحبس المؤقت المتهم أولمي خيدر بتهم تتعلق اساسا بالفساد في انتظار استجواب شقيقه المتهم اولمي مراد المحبوس لسبب اخر حسب افاد به اليوم الاحد بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر .

و جاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه بتاريخ اليوم الموافق ل14 جوان 2020 و على أساس الاخطارات المنجزة من خلية الاستعلام المالي المتعلقة بجرائم الصرف و تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج و تبييض الأموال, تم تحريك الدعوى العمومية ضد كل من المدعوين أولمي خيدر و أولمي مراد بتهم تبييض الأموال, إخفاء عائدات متحصلة من جرائم الفساد و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج".

و أضاف المصدر أنه "حين عرض ملف المتابعة على قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد, أصدر هذا الأخير أمر إيداع ضد المتهم الأول (أولمي خيدر) في انتظار استجواب المتهم الثاني المحبوس لسبب أخر".

آخر تعديل على الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 21:43
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ملف مجمع سوفاك : ايداع أولمي خيدر الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 21:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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