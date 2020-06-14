ملف مجمع سوفاك : ايداع أولمي خيدر الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد

و جاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه بتاريخ اليوم الموافق ل14 جوان 2020 و على أساس الاخطارات المنجزة من خلية الاستعلام المالي المتعلقة بجرائم الصرف و تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج و تبييض الأموال, تم تحريك الدعوى العمومية ضد كل من المدعوين أولمي خيدر و أولمي مراد بتهم تبييض الأموال, إخفاء عائدات متحصلة من جرائم الفساد و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج".
و أضاف المصدر أنه "حين عرض ملف المتابعة على قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد, أصدر هذا الأخير أمر إيداع ضد المتهم الأول (أولمي خيدر) في انتظار استجواب المتهم الثاني المحبوس لسبب أخر".