ملف مجمع سوفاك : ايداع أولمي خيدر الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد

و جاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه بتاريخ اليوم الموافق ل14 جوان 2020 و على أساس الاخطارات المنجزة من خلية الاستعلام المالي المتعلقة بجرائم الصرف و تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج و تبييض الأموال, تم تحريك الدعوى العمومية ضد كل من المدعوين أولمي خيدر و أولمي مراد بتهم تبييض الأموال, إخفاء عائدات متحصلة من جرائم الفساد و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج".