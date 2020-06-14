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المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المزيد من الاهتمام بفئة المسنين

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المزيد من الاهتمام بفئة المسنين

الجزائر- دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان, يوم الأحد, إلى المزيد من الاهتمام بفئة المسنين من خلال تشديد إجراءات الوقاية من سوء المعاملة وتدعيم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم.

و أوضح بيان للمجلس بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الذي يصادف 15 يونيو من كل سنة, أن احتفالات هذه السنة "تتزامن مع الظروف العصيبة التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، و التي زادت من حدة معاناة المسنين وسوء حالتهم, لكونهم الفئة الأكثر تضررا من الجائحة".

بهذه المناسبة أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بتعزيز آليات الوقاية من سوء المعاملة من خلال التنويع من قنوات التحسيس وتشجيع الوساطة العائلية وتقديم إعانة لتكفل الفروع بأصولهم الى جانب تعزيز قنوات الحوار بين الأجيال من خلال تنظيم زيارات منتظمة للأطفال والشباب إلى دور العجزة.

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كما دعا الى تشديد العقوبات فيما يخص العنف ضد كبار السن وإنشاء مصلحة خاصة لطب الشيخوخة على مستوى كل ولاية, وكذا تفعيل كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010, المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والخاصة بتحسين حالتهم سواء داخل الأسر أو خارجها.

آخر تعديل على الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 18:50
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المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المزيد من الاهتمام بفئة المسنين
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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