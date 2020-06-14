المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى المزيد من الاهتمام بفئة المسنين

و أوضح بيان للمجلس بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الذي يصادف 15 يونيو من كل سنة, أن احتفالات هذه السنة "تتزامن مع الظروف العصيبة التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، و التي زادت من حدة معاناة المسنين وسوء حالتهم, لكونهم الفئة الأكثر تضررا من الجائحة".
بهذه المناسبة أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بتعزيز آليات الوقاية من سوء المعاملة من خلال التنويع من قنوات التحسيس وتشجيع الوساطة العائلية وتقديم إعانة لتكفل الفروع بأصولهم الى جانب تعزيز قنوات الحوار بين الأجيال من خلال تنظيم زيارات منتظمة للأطفال والشباب إلى دور العجزة.
اقرأ أيضا: اطلاق خدمة الكترونية للتبليغ عن حالات لأشخاص بدون مأوى
كما دعا الى تشديد العقوبات فيما يخص العنف ضد كبار السن وإنشاء مصلحة خاصة لطب الشيخوخة على مستوى كل ولاية, وكذا تفعيل كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010, المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والخاصة بتحسين حالتهم سواء داخل الأسر أو خارجها.