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أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 65 مرات
أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول

الجزائر- أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري, في بيان لها يوم الأحد, أن أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك  المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الأحد الى الخميس.

وجاء في المصدر أنه "نظرا للتدابير الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي المقرر في الاحكام التنظيمية المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته, فان أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك  المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الاحد الى الخميس".

وحددت مواقيت العمل من الساعة السابعة صباحا(7سا) الى الساعة الثالثة مساء(15سا) بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار, تمنراست, اليزي, تندوف, بشار, ورقلة, غرداية, الاغواط, بسكرة, الوادي وذلك الى غاية 30 سبتمبر 2020.

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أما بالنسبة  للمستخدمين العاملين في باقي الولايات, فان مواقيت العمل قد حددت من الساعة الثامنة صباحا(8) الى الساعة الرابعة  والنصف مساءا (16 سا و30 د) ,يضيف بيان المديرية.

آخر تعديل على الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:20
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أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 65 مرة   شارك

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