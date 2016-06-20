الجزائر- أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري, في بيان لها يوم الأحد, أن أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الأحد الى الخميس.

وجاء في المصدر أنه "نظرا للتدابير الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي المقرر في الاحكام التنظيمية المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته, فان أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الاحد الى الخميس".

وحددت مواقيت العمل من الساعة السابعة صباحا(7سا) الى الساعة الثالثة مساء(15سا) بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار, تمنراست, اليزي, تندوف, بشار, ورقلة, غرداية, الاغواط, بسكرة, الوادي وذلك الى غاية 30 سبتمبر 2020.

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