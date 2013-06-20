كوفيد-19: رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى

الجزائر- قررت الحكومة رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية و تعديل توقيت هذا الإجراء في باقي الولايات, المتخذ في إطار محاربة فيروس كورونا, حسب بيان يوم السبت لمصالح الوزير الأول.

و يتعلق رفع الحجر المنزلي الكامل بالولايات الآتية: تمنراست و تندوف و إيليزي و سعيدة و غرداية و النعامة و البيض و تيارت و قالمة و سكيكدة و جيجل و مستغانم و تبسة و تلمسان و عين تيموشنت و الطارف و تيزي وزو و عين الدفلة و ميلة.

و يخص تعديل توقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا, 29 ولاية الآتية: بومرداس و سوق أهراس و تيسمسيلت و الجلفة و معسكر و ام البواقي وباتنة و البويرة و غليزان و بسكرة و خنشلة و المسيلة و الشلف و سيدي بلعباس و المدية و البليدة و برج بوعريريج و تيبازة و ورقلة و بشار و الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و سطيف و عنابة و بجاية و أدرار و الأغواط و الوادي.

و تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم غد الاحد 14 يونيو 2020