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كوفيد-19: رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
كوفيد-19: رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى

الجزائر- قررت الحكومة رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية و تعديل توقيت هذا الإجراء في باقي الولايات, المتخذ في إطار محاربة فيروس كورونا, حسب بيان يوم السبت لمصالح الوزير الأول.

و يتعلق رفع الحجر المنزلي الكامل بالولايات الآتية: تمنراست و تندوف و إيليزي و سعيدة و غرداية و النعامة و البيض و تيارت و قالمة و سكيكدة و جيجل و مستغانم و تبسة و تلمسان و عين تيموشنت و الطارف و تيزي وزو و عين الدفلة و ميلة.

و يخص تعديل توقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا, 29 ولاية الآتية: بومرداس و سوق أهراس و تيسمسيلت و الجلفة و معسكر و ام البواقي وباتنة و البويرة و غليزان و بسكرة و خنشلة و المسيلة و الشلف و سيدي بلعباس و المدية و البليدة و برج بوعريريج و تيبازة و ورقلة و بشار و الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و سطيف و عنابة و بجاية و أدرار و الأغواط و الوادي.

و تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم غد الاحد 14 يونيو 2020

 

 

آخر تعديل على السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:43
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كوفيد-19: رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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