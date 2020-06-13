الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة

الجزائر -استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي, السيد عقيلة صالح عيسى, الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد هام, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, عصر اليوم، السيد عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا على رأس وفد هام".

وخلال هذه المقابلة، جدد رئيس الجمهورية "موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

وبدوره، نوه رئيس مجلس النواب الليبي ب"الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة".