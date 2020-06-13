Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة

الجزائر -استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي, السيد عقيلة صالح عيسى, الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد هام, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, عصر اليوم، السيد عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا على رأس وفد هام".

وخلال هذه المقابلة، جدد رئيس الجمهورية "موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

وبدوره، نوه رئيس مجلس النواب الليبي ب"الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.13

كوفيد-19: رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى

20.06.13

التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية

20.06.13

منتدى رؤساء المؤسسات يقرر تغيير تسميته أثناء الجمعية العامة المقبلة

20.06.13

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة

20.06.13

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة فيروس كورونا

20.06.13

كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.10

النقاش حول مسودة تعديل الدستور "انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو"

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية