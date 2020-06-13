منتدى رؤساء المؤسسات يقرر تغيير تسميته أثناء الجمعية العامة المقبلة -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة فيروس كورونا -

كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية -

كمال صنهاجي :الوكالة الوطنية للأمن الصحي ستسمح بإصلاح المنظومة الصحية و تتمتع بالسيادة في قراراتها -

الوضع المأساوي للأسرى الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي يثار في نقاش للبرلمان البريطاني -

صيد بحري : إطلاق عملية واسعة لصيانة السفن بأسعار تنافسية -

مراجعة الدستور: المحافظة السامية للأمازيغية تقترح إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية -

رئيس الجمهورية ينصب البروفسور كمال صنهاجي على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي -

مجلس الوزراء يعقد يوم الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد -

حجز أكثر من 260 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن -

كورونا: 112 إصابة جديدة، 98 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الانتهاء من إعداد القانون الأساسي الجديد للمديرية العامة للضرائب -

إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول 297 مسافر أمس الجمعة -

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى يشرع في زيارة إلى الجزائر -

كورونا فيروس: إستئناف نشاط سيارات الأجرة الفردية بالعاصمة بداية من الاثنين المقبل -

الرئيس تبون يترأس اجتماع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا -

حكار: إنتاج سوناطراك لم يتراجع بالرغم من تقليص عدد العمال بسبب وباء كورونا -

الرئيس تبون: كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي ستكون علمية -

الرئيس تبون: الانحرافات التي حصلت خلال النقاش حول مسودة تعديل الدستور كانت متوقعة -