مراجعة الدستور: المحافظة السامية للأمازيغية تقترح إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية

الجزائر - اقترحت المحافظة السامية للأمازيغية، اليوم السبت بالجزائر، في وثيقة تضم ملاحظات و اقتراحات بخصوص المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، انشاء المجلس الاعلى للأمازيغية.

و في تصريح للصحافة على هامش منتدى "تامازيغت تورا" الذي يعتبر ورشة عملية مخصصة لاعتماد القصص الامازيغية المجمّعة و الموجهة للطبع في مختلف التنوعات اللغوية الامازيغية المستعملة في الجزائر، قال الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، السيد الهاشمي عصاد أن هذه الأخيرة "موجودة كأداة مؤسساتية لكن يجب دعمها و تحويلها الى مؤسسة دستورية و هذا من خلال انشاء المجلس الاعلى للأمازيغية مثلما هو الحال بالنسبة للغة العربية و المجلس الاسلامي الاعلى".

وأوضح السيد عصاد الى انه سلم اقتراحات المحافظة يوم 17 مايو الفارط الى رئاسة الجمهورية، مضيفا ان مؤسسته اقترحت كذلك دمج المادتين 3 و 4 من الدستور في مادة واحدة و التي تنص ان "اللغتين الوطنيتين الرسميتين هما العربية والامازيغية".

المحافظة السامية للأمازيغية : رفعنا تقريرا لرئيس الجمهورية لاطلاعه عن الوضعية الحالية للمحافظة

الجزائر - كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه تم رفع تقرير لرئيس الجمهورية لاطلاعه عن الوضعية الحالية للمحافظة كهيئة رئاسية.

وفي كلمة افتتاحية له لورشة عملياتية خصصت لاعتماد القصص الأمازيغية المنتقاة للنشر بمختلف المتغيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في الجزائر، أكد السيد عصاد أنه تم "رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية لاطلاعه عن الوضعية الحالية للمحافظة السامية للأمازيغية كهيئة رئاسية".

وأشار ذات المسؤول الى أن المحافظة بالرغم من مشاكل قائمة منذ سنوات، "لم تدخر أي جهد وتم تسيير أمور المحافظة السامية للأمازيغية بإرادة فولاذية جراء تجنيد استثنائي لموظفيها سمح لنا بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة".

وذكر أن آخر هذه الإنجازات هي جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية التي تهدف، كما قال، إلى تثمين وتشجيع البحث والابداع الذي يعطي "المردود النوعي باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها"، معبرا عن تقديره للرئيس تبون الذي أكد عن "حرصه الواضح على دعم المحافظة مع الموافقة على تأسيس هذه الجائزة في اليوم المصادف للذكرى 25 لنشأة أول هيئة مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وترقيتها على المستوى المغاربي".

ولدى تطرقه لعمل الورشة أكد السيد عصاد أن إصدار سلسلة من القصص الأدبية المتداولة في الجزائر بمختلف المتغيرات اللسانية الأمازيغية، جاء بعد "نجاح عملية جمع التراث الأدبي الأمازيغي بفضل تجنيد واحترافية جمعيتين ثقافيتين أمازيغيتين ألا وهما +نوميديا+ (وهران) و +تيفاوين+ (الشلف)".

وعبر ذات المسؤول في هذا السياق، عن أمله في أن تتوسع هذه التجربة إلى جمعيات ثقافية أخرى من مختلف مناطق الوطن لما لها من تداعيات إيجابية في مجال التنشئة الاجتماعية وترقية اللغة والثقافية الأمازيغيتين، مشير الى أنه لضمان نجاح هذا المشروع، تم اسناد مهمة استغلال وتدقيق وتقنين الوسائط الموجهة للطبع إلى فريق عمل متعدد التخصصات تحت إشراف الباحث أولحا يزيد، أستاذ بجامعة معسكر و عضو بالجمعية الثقافية "نوميديا".

كما أوضح أن وضع الأمازيغية كلغة رسمية، "يعزز تنميتها ويضمن استخدامها الأمثل، سواء على الصعيد المؤسساتي أو على أرض الميدان"، حيث أنها تستعيد، على حد قوله، "حياتها ونهضتها"، مضيفا أن هذا اللقاء يعد أيضا مناسبة للإعلان الرسمي عن برنامج النشر المعد من طرف المحافظة السامية للأمازيغية لسنة 2020 و من ضمنها المجموعة القصصية الجديدة التي سيجرى إصدارها، كما أشار، مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

وفي الأخير، لم يفوت السيد عصاد السانحة للتنويه بالدور "المميز والقوي" الذي قامت به الرئيسة السابقة للجمعية الوطنية "اقرأ" المرحومة عائشة مباركي في تجسيد عملية تدريس الأمازيغية للكبار عبر مختلف جهات الوطن وهذا بعد التوقيع على اتفاقية شراكة مع المحافظة السامية للأمازيغية سنة 2015.