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حجز أكثر من 260 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
حجز أكثر من 260 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

الجزائر - تم أمس الجمعة بكل من ولايات النعامة وعين الدفلى و تلمسان و تبسة حجز أكثر من 260 كلغ من الكيف المعالج، حسبما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك، يوم 12 جوان 2020، بمنطقة جنين بورزق بالنعامة/ن.ع2، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ(248،5) كيلوغرام، في حين حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من عين الدفلى/ن.ع1 وتلمسان/ن.ع2 وتبسة/ن.ع5، (14) كيلوغراما من نفس المادة".

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك والأمن الوطنيين، إثر عمليات متفرقة بكل من ورقلة والأغواط وبسكرة/ن.ع4 وأم البواقي وقسنطينة/ن.ع5، "(11) شخصا وحجزوا شاحنتين (02) و(6995) قرص مهلوس و(1872) وحدة من مختلف المشروبات و(34000) علبة من السجائر، فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر بـ(7179) لتر بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع5".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتندوف/ن.ع.3، "(03) أشخاص وحجزوا شاحنتين (02) و(12) مركبة كانت محل سرقة و(09) نظارات ميدان وجهاز (01) إتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين تم توقيف شخص (01) وحجز (08) طائرات بدون طيار من مختلف الأصناف بسعيدة/ن.ع2".

في السياق نفسه، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك، "(06) مطارق ضغط و(04) مولدات كهربائية و(08) قطع من مادة الديناميت وأغراض أخرى للتفجير بتمنراست/ن.ع6".

وفي سياق آخر، أحبط عناصر الدرك الوطني بعنابة/ن.ع5، "محاولات هجرة غير شرعية لـ(18) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع6، (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".

وأضاف البيان أنه "تبعا لنداء نجدة، تمكنت وحدة لحراس السواحل، خلال عملية بحث وإنقاذ بحري قبالة سواحل بوهارون، بولاية تيبازة/ن.ع1، من انتشال جثة غريق، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص آخر".

 

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حجز أكثر من 260 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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