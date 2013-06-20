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إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول 297 مسافر أمس الجمعة

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 16:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول 297 مسافر أمس الجمعة

الجزائر - حطت مساء أمس الجمعة بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على متنها 297 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بتركيا بسبب غلق المجال الجوي أمام حركة الطيران الدولية منذ بداية تفشي جائحة كورونا، حسبما صرح به الناطق الرسمي للشركة، امين اندلسي.

وأوضح ذات المسؤول أن الطائرة (من نوع ارباص A330)، والتي كانت قد اقلعت من مطار اسطنبول (تركيا) في حدود الساعة 12سا30د و على متنها 297 مسافر، تعتبر الثانية من نوعها في غضون 24 سا انطلاقا من نفس البلد.

و كانت قد حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية يوم الخميس الفارط قبل الساعة 20سا00د بمطار الجزائر الدولي و على متنها 302 مسافر جزائري كانوا عالقين بهذا البلد، حيث وصل عدد الرعايا الذين تم اجلاؤهم خلال 24سا الاخيرة الى ما يقارب 600 مسافر، يضيف المسؤول.

وتندرج هذه الرحلات في اطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا للتعليمات التي اعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء كورونا المستجد.

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

ومنذ بداية الازمة الصحية منتصف شهر مارس الفارط، تمكنت الجزائر من إجلاء أكثر من 13.000رعية.

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إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول 297 مسافر أمس الجمعة
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 16:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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