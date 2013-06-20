كورونا: 112 إصابة جديدة، 98 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول 297 مسافر أمس الجمعة -

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى يشرع في زيارة إلى الجزائر -

كورونا فيروس: إستئناف نشاط سيارات الأجرة الفردية بالعاصمة بداية من الاثنين المقبل -

الرئيس تبون يترأس اجتماع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا -

حكار: إنتاج سوناطراك لم يتراجع بالرغم من تقليص عدد العمال بسبب وباء كورونا -

الرئيس تبون: كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي ستكون علمية -

الرئيس تبون: الانحرافات التي حصلت خلال النقاش حول مسودة تعديل الدستور كانت متوقعة -

الرئيس تبون: مشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الوطن ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام -

الرئيس تبون: الزيادات الضريبية الاخيرة رافقتها قرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطن -

رئيس الجمهورية: الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا و الجزائر مستعدة للمساعدة على إنهاء الازمة -

الرئيس تبون: أحرص على الشفافية وشغلي الشاغل هو الشعب -

فيلم عرفان لسليم حمدي يتأهل لمهرجان أفريكلاب -

كرة السلة/-وباء كورونا: الأطباء يشرحون القواعد الواجب احترامها في حال استئناف المنافسات -

كورونا: 109إصابة جديدة, 68 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

القاعدة الجوية ببوفاريك: شحن 90 طنا من المساعدات الانسانية الموجهة لمالي -

كوفيد -19/الهلال الأحمر الجزائري: استفادة نحو 200 ألف عائلة من مساعدات غذائية -

ولادة: التعاقد مع القطاع الخاص سيشجع على إنشاء أقطاب إمتياز -

استيراد ما يقارب 2 مليار دولار من المواد الغذائية خلال الثلاثي الأول 2020 -