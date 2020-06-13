الرئيس تبون يترأس اجتماع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، يوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.

و تم خلال هذا الاجتماع تنصيب البروفسور كمال صنهاجي رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي التي كان الرئيس تبون قد أعلن عن إنشائها سابقا.

ويجري الاجتماع بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد ومدير ديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج والوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد و الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار وكذا مسؤولي الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.