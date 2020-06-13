رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة منح الوقت للحكومة للتكفل بانشغالات المواطن

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن كل مواطن سينال حقه، مشيرا الى ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف انشغالات المتعلقة بالتنمية .

و أوضح الرئيس تبون خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء اليوم الجمعة، بأن " الحكومة تشتغل منذ قرابة 5 أشهر من العمل الذي عطلته جائحة كورونا، و "من الضروري منحها الوقت" لانجاز برنامجها، مبرزا بان "حق المواطن لا يضيع".

كما ذكر الرئيس تبون بالمناسبة بتعهداته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 لمختلف فئات المجتمع على غرار المنتسبين لقطاع التربية والتعليم العالي مع تخفيض الضرائب على الفئات الهشة وغيرهما.

و بعد أن نبه إلى بعض مظاهر الاحتجاج و الاضطرابات التي ظهرت مؤخرا على غرار غلق الطرق، اشار رئيس الجمهورية إلى اهتمامه الشخصي بمناطق الظل ، و اكد ان ما يحدث "أمور مفتعلة".

وتابع في هذا الجانب الى ان هناك "أياد تحرض بعدة وسائل" وهناك "تكالب أجنبي على الجزائر" لافتا في هذا المجال إلى أن القضية تكمن في "حماية الوطن لان هناك من يتكالب علينا" و "لديه مخططات" للإضرار بالجزائر" والتي "لن تنجح" في تحقيق أهدافها.

و بعد أن دعا إلى "التعقل وعدم الانسياق "وراء هذه المخططات "، طمأن رئيس الجمهورية بان "من لديه حق سيتحصل عليه"، لافتا الى أن "أمور التنمية والترقية تتطلب وقتا ودراسة ".

وتابع الرئيس انه من خلال متابعته اليومية لمختلف وسائل الإعلام بالإضافة الى التقارير التي تصله من كل مكان يتبين ان هناك "موجة تحضر لشيء ما" ضد الجزائر من خلال الحديث عن الاضطرابات وغيرها.

و استطرد قائلا :" نحن لسنا مثاليين و نعمل من اجل الخروج من عمق الزجاجة بالحكمة والعمل والتضامن" بين الجميع، مجددا تأكيده على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني و"تثمين الايجابيات" التي تم تحقيقها.

واكد في هذا الشأن ان هناك "مشاكل ونقائص لكن يتم تضخيمها وطرحها بكيفية مشبوهة".