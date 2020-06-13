جائحة كورونا: الرئيس تبون يدعو المؤسسات المتضررة الى "النزاهة والشفافية" في طلب الدعم

الجزائر - دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا الى اعتماد "النزاهة" و "الشفافية" في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.

و خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية، الذي بث ليلة اليوم الجمعة على التلفزيون و الاذاعة العموميتين و القنوات التلفزيونية الخاصة، رد الرئيس تبون على سؤال متعلق بالتكفل بالاثار الاقتصادية للجائحة قائلا: " يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب و على الدولة الحنكة في الرقابة و ذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني".

و تابع" من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الارقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب ان تكون واضحة".

و أشار السيد تبون في هذا السياق الى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي و لم تتوقف الا بصفة جزئية اضافة الى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة.

و على هذا الأساس، يضيف الرئيس، فان "القطاع الخاص الذي يشتكي من اثار تسريح 50 بالمئة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال و دفع اجورهم. حينها سندرس حالته و نعوض خسائره".

و أقر السيد تبون بوجود "تأثير مالي و اقتصادي و نفسي" للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: "من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لاننا اخذنا احتياطاتنا".

و اعتبر أن "أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية و المهن الحرة مثل الحلاقين و النجارين و سائقي الأجرة لانهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا".

و ذكر بأن هاته الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول و الثاني قريبا مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي.

و أكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة "سيصل الى أبعد حد" و الدولة "لن تتخلى عن الشباب البطال" و أن "التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد".

و أشار الى أن الأيام القليلة القادمة "قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات" التجارية.

لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر ف"ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر".

و تابع: " أكيد أننا سنساعد المؤسسات و لن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، و أكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة".

و شدد في هذا الاطار على أن النقاش بخصوص الاثار الاقتصادية للجائحة لا يجب، في كل حال من الأحوال، "أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام".

لكن، و من أجل الوصول الى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا، دعا السيد تبون المؤسسات الاقتصادية الى اللجوء الى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم.

و قال: "على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) و الدولة تتكفل بالجزء الباقي".

من جهة أخرى، اعتبر السيد تبون أن "الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي" الجزائري مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

و أكد مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: "لقد سبق و ان قلت: لو يجب انفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض".