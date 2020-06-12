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وفاة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 19:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

 

الجزائر- توفيت يوم الجمعة المترجمة السابقة بوكالة الانباء الجزائرية زينب زخروف, زوجة عماش, عن عمر يناهز 56 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض, حسبما علم لدى اقاربها.

و شيعت جنازة الفقيدة يوم الجمعة بمقبرة المدنية (الجزائر العاصمة) بعد صلاة العصر.

و احيلت الفقيدة, التي هي ام لثلاثة اطفال, على التقاعد سنة 2017 بعد مسيرة طويلة في خدمة مصلحة الترجمة بوكالة الانباء الجزائرية حيث عملت كمسؤولة بذات المصلحة و ساهمت في تكوين عدة اجيال من المترجمين علاوة على ترجمة العديد من المؤلفات.

و اضافة إلى خصالها الانسانية النبيلة, عرفت الفقيدة في أوساط زملائها بالتزامها المهني طيلة مسيرتها في الوكالة و كانت قدوة و مثالا يحتذى به.

و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم ادارة وكالة الأنباء الجزائرية و كافة موظفيها بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيدة داعين المولى عز و جل أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 19:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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