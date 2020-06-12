وفاة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف

و شيعت جنازة الفقيدة يوم الجمعة بمقبرة المدنية (الجزائر العاصمة) بعد صلاة العصر.
و احيلت الفقيدة, التي هي ام لثلاثة اطفال, على التقاعد سنة 2017 بعد مسيرة طويلة في خدمة مصلحة الترجمة بوكالة الانباء الجزائرية حيث عملت كمسؤولة بذات المصلحة و ساهمت في تكوين عدة اجيال من المترجمين علاوة على ترجمة العديد من المؤلفات.
و اضافة إلى خصالها الانسانية النبيلة, عرفت الفقيدة في أوساط زملائها بالتزامها المهني طيلة مسيرتها في الوكالة و كانت قدوة و مثالا يحتذى به.
و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم ادارة وكالة الأنباء الجزائرية و كافة موظفيها بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيدة داعين المولى عز و جل أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته.