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إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج: وصول 302 مسافرا قادما من إسطنبول

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 150 مرات
إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج: وصول 302 مسافرا قادما من إسطنبول

الجزائر – حطت مساء يوم الخميس بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار إسطنبول (تركيا) وعلى متنها 302 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بهذا البلد بسبب غلق الاجواء أمام حركة الطيران الدولية منذ بداية تفشي جائحة كورونا, حسبما صرح به الناطق الرسمي للشركة, امين اندلسي.

و أضاف المسؤول في تصريح لوأج ان الطائرة الناقلة للمسافرين في إطار مواصلة عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج و هي من نوع "أ-330" قد حطت بمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) اليوم على الثامنة مساءا (20 سا).

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و من المرتقب كذلك، حسب نفس المصدر, ان يتم إجلاء رعايا آخرين من تركيا غدا الجمعة عبر رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وتندرج هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي لا تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

وبهذا تكون الجزائر قد تمكنت من اجلاء قرابة 13.000 رعية منذ غلق المجال الجوي في 18 مارس الفارط.

آخر تعديل على السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 04:51
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إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج: وصول 302 مسافرا قادما من إسطنبول
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 150 مرة   شارك

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