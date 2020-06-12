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بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه الاسباني و الإيطالي و الايرلندي

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, يوم الخميس محادثات هاتفية مع نظرائه الاسباني, السيدة أرنشا غونزاليز لايا و الايطالي السيد لويجي دي مايو و الايرلندي السيد سيمون كوفني, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن المحادثات تمحورت حول "التطورات الأخيرة في ليبيا و البحث عن حل للأزمة التي تعصف بهذا البلد الشقيق و الجار, إضافة إلى الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".

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بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه الاسباني و الإيطالي و الايرلندي
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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