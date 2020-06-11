وأضاف البيان أن "هذا اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية سيبث غدا الجمعة على الساعة التاسعة ليلا على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية".
رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية
أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 21:07 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 60 مرات
الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء يوم الخميس مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية, رد فيها على أسئلة تتعلق بقضايا داخلية والوضع الإقليمي, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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