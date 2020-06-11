Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 21:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 60 مرات
رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء يوم الخميس مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية, رد فيها على أسئلة تتعلق بقضايا داخلية والوضع الإقليمي, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن "هذا اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية سيبث غدا الجمعة على الساعة التاسعة ليلا على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 21:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 60 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.11

تسوية الأزمة الليبية: دعوات لاستئناف الحوار وتعزيز لموقف الجزائر

20.06.11

الوزير الأول يعزي أسرة الفقيد علي براهيتي

20.06.11

نقابات فروع سوناطراك تؤكد تمسكها بالحوار و رفضها للحملات المستهدفة للقطب الصناعي بحاسي…

20.06.11

كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الرابطة المحترفة تتأسس كطرف مدني

20.06.11

وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.10

النقاش حول مسودة تعديل الدستور "انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو"

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

20.06.09

الاتحادات الوطنية الرياضية: "العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها  في القانون"