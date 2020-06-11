Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الأول يعزي أسرة الفقيد علي براهيتي

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

 

الجزائر -بعث الوزير الأول, عبد العزيز جراد, ببرقية تعزية إلى عائلة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق,علي براهيتي,الذي وافته المنية صبيحة يوم الخميس.

و جاء في برقية التعزية "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، الأخ علي براهيتي، الوزير الأسبق، رحمه الله وطيب ثراه، وأفاض على روحه مغفرة وثوابا، و الذي انتقل إلى جوار ربه بعد صراع طويل مع الـمرض".

وأضاف الوزير الأول "بهذه الـمناسبة, فإنه لا يسعني أمام هذا الخطب الجلل، إلا أن أشاطركم الآلام والأحزان فيما أصابكم برحيله، وأن أتقدم إليكم وإلى كل ذوي الفقيد، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة والتعاطف، داعيا الـمولى جل وعلا أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، كما أسأله سبحانه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه ولي ذلك وعليه قدير".

اقرأ أيضا:        وفاة الوزير المنتدب الأسبق للميزانية علي براهيتي

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يعزي أسرة الفقيد علي براهيتي
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.11

تسوية الأزمة الليبية: دعوات لاستئناف الحوار وتعزيز لموقف الجزائر

20.06.11

الوزير الأول يعزي أسرة الفقيد علي براهيتي

20.06.11

نقابات فروع سوناطراك تؤكد تمسكها بالحوار و رفضها للحملات المستهدفة للقطب الصناعي بحاسي…

20.06.11

كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الرابطة المحترفة تتأسس كطرف مدني

20.06.11

وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

20.06.10

النقاش حول مسودة تعديل الدستور "انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو"

20.06.09

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإنشاء خلية عملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية