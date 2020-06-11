الوزير الأول يعزي أسرة الفقيد علي براهيتي

و جاء في برقية التعزية "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، الأخ علي براهيتي، الوزير الأسبق، رحمه الله وطيب ثراه، وأفاض على روحه مغفرة وثوابا، و الذي انتقل إلى جوار ربه بعد صراع طويل مع الـمرض".
وأضاف الوزير الأول "بهذه الـمناسبة, فإنه لا يسعني أمام هذا الخطب الجلل، إلا أن أشاطركم الآلام والأحزان فيما أصابكم برحيله، وأن أتقدم إليكم وإلى كل ذوي الفقيد، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة والتعاطف، داعيا الـمولى جل وعلا أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، كما أسأله سبحانه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه ولي ذلك وعليه قدير".
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