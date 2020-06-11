وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ببرقية تعزية إلى عائلة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق, علي براهيتي, الذي وافته المنية صباح يوم الخميس, أشاد فيها بخصال الفقيد وبالكفاءة العالية التي أبان عليها في كل مواقع المسؤولية التي تولاها, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "على إثر وفاة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق, علي براهيتي, طيب الله ثراه, بعث اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد عائلته كافة, أشاد فيها بخصال الفقيد الذي خسرت الأمة بوفاته أحد إطاراتها من ذوي الالتزام الوطني والكفاءة العالية في كل مواقع المسؤولية التي تولاها, ويشهد بذلك كل من عرفه رحمه الله".

كما قدم رئيس الجمهورية "أمام هذا المصاب الجلل, خالص التعازي والمواساة لأفراد العائلة", داعيا العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان".

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