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وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ببرقية تعزية إلى عائلة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق, علي براهيتي, الذي وافته المنية صباح يوم الخميس, أشاد فيها بخصال الفقيد وبالكفاءة العالية التي أبان عليها في كل مواقع المسؤولية التي تولاها, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "على إثر وفاة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق, علي براهيتي, طيب الله ثراه, بعث اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد عائلته كافة, أشاد فيها بخصال الفقيد الذي خسرت الأمة بوفاته أحد إطاراتها من ذوي الالتزام الوطني والكفاءة العالية في كل مواقع المسؤولية التي تولاها, ويشهد بذلك كل من عرفه رحمه الله".

كما قدم رئيس الجمهورية "أمام هذا المصاب الجلل, خالص التعازي والمواساة لأفراد العائلة", داعيا العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان".

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آخر تعديل على الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:35
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وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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