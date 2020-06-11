Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ضبط أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
ضبط أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)

الجزائر - ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ,أول أمس الثلاثاء, بالنعامة كمية كبيرة من الكيف المعالج  تقدر ب8 قناطير و9 كلغ, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 جوان 2020, كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثمانية (08) قناطير و(09) كيلوغرامات,  وذلك خلال دورية بحث بمنطقة جنين بورزق الحدودية, ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية".

و في سياق متصل, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, إثر عمليات متفرقة بكل من غليزان بالناحية العسكرية الثانية, بشار بالناحية العسكرية الثالثة وميلة بالناحية العسكرية الخامسة, أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت 10,25 كيلوغرام من الكيف المعالج و23579 قرص مهلوس, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من قالمة وسطيف بالناحية العسكرية  الخامسة و والوادي بالناحية العسكرية الرابعة  وبشار بالناحية العسكرية الثالثة, خمسة (05) أشخاص وضبطوا (02) شاحنتين و3 مركبات نفعية محملة بـ 29690 وحدة من مختلف المشروبات و 74 قنطار من مادة التبغ".

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وتندوف بالناحية العسكرية الثالثة 65 شخصا وضبطت 7مركبات رباعية الدفع و4 شاحنات و15.4 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود, بالإضافة إلى 35 مولد كهربائي و22 مطرقة ضغط و10 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة المستعملة في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب, فيما أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع ببني صاف بالناحية العسكرية الثانية".

آخر تعديل على الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:40
كلـمات مفتـاحيــة :
ضبط أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.11

وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد

20.06.11

وفاة الوزير المنتدب الأسبق للميزانية علي براهيتي

20.06.11

مشاركة زهاء 600 طالب دكتوراه في أول لقاء تكويني عبر الأنترينت لجامعة وهران 1

20.06.11

مالي: الجزائر وكندا تعملان معا لتعزيز اتفاق السلام

20.06.11

عماري يعطي إشارة انطلاق حملة الحصاد و الدرس بولايات شمال البلاد

20.06.11

المسيلة: هلاك 3 أشخاص و جرح 3 آخرين في حادث مرور ببلدية بن سرور

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

20.06.10

النقاش حول مسودة تعديل الدستور "انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو"

20.06.09

الاتحادات الوطنية الرياضية: "العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها  في القانون"