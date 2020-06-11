وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد -

مالي: الجزائر وكندا تعملان معا لتعزيز اتفاق السلام -

عماري يعطي إشارة انطلاق حملة الحصاد و الدرس بولايات شمال البلاد -

ضبط أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع) -

كورونا: 105 إصابات جديدة, 180حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في شمال-شرق نيجيريا -

وهران: تأجيل الطبعة ال19 للألعاب المتوسطية سيسمح بمشاركة أفضل الرياضيين العالميين -

مجلس المحاسبة: ضرورة وضع نموذج خاص للتنبؤ يسمح بتحكم أفضل في إعداد الميزانيات -

تجارة: إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن -

كوفيد-19: الجزائر تمنح مالي مساعدة إنسانية قدرها 90 طن -

إيليزي: تسليم 500 1 كمامة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية من قبل قطاع التكوين والتعليم المهنيين -

وزيرة التضامن الوطني تؤكد على أهمية دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة -

انزلاق القنصل المغربي: مخاطبة الجزائر للمملكة لا تحتمل تأويلا آخر غير انهاء مهامه وعودته الى بلاده -

التبرع بالدم-فيروس كورونا: حملة تحسيسية من أجل نقل منتظم و مؤمن -

النهوض بقطاع السياحة كعامل مدر للثروة حتمية تفرضها التطلعات لبناء الجزائر الجديدة -

إطلاق مشاريع للربط بالكهرباء و الغاز في مناطق الظل في غضون أسابيع -

شركة توزيع الكهرباء و الغاز: العودة الى نظام الفوترة الأصلي خلال يوليو -

تمديد آجال ايداع عناصر تقدير تمثيليات مختلف المنظمات النقابية المسجلة الى 30 يونيو -

تشجيع مشاريع الشباب: التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاعي البريد والمؤسسات الصغيرة والناشئة -