ضبط أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 جوان 2020, كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثمانية (08) قناطير و(09) كيلوغرامات, وذلك خلال دورية بحث بمنطقة جنين بورزق الحدودية, ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية".
و في سياق متصل, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, إثر عمليات متفرقة بكل من غليزان بالناحية العسكرية الثانية, بشار بالناحية العسكرية الثالثة وميلة بالناحية العسكرية الخامسة, أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت 10,25 كيلوغرام من الكيف المعالج و23579 قرص مهلوس, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من قالمة وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة و والوادي بالناحية العسكرية الرابعة وبشار بالناحية العسكرية الثالثة, خمسة (05) أشخاص وضبطوا (02) شاحنتين و3 مركبات نفعية محملة بـ 29690 وحدة من مختلف المشروبات و 74 قنطار من مادة التبغ".
من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وتندوف بالناحية العسكرية الثالثة 65 شخصا وضبطت 7مركبات رباعية الدفع و4 شاحنات و15.4 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود, بالإضافة إلى 35 مولد كهربائي و22 مطرقة ضغط و10 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة المستعملة في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب, فيما أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع ببني صاف بالناحية العسكرية الثانية".