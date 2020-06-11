انزلاق القنصل المغربي: مخاطبة الجزائر للمملكة "لا تحتمل تأويلا آخر غير انهاء مهامه وعودته الى بلاده"

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية المغربي, السيد ناصر بوريطة, لوكالة المغرب العربي للأنباء, يوم 09 جوان 2020, حيث أكد أن استدعاء القنصل العام للمملكة بوهران جاء بمبادرة صرفة من الطرف المغربي, قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, السيد عبد العزيز بن علي الشريف انه : "بعيدا عن أية مشاحنات أو أي نقاش عقيم, يجدر التذكير بالإجراءات المطابقة لقواعد الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا التي قامت بها الجزائر للتنديد ولرفض ما أقدم عليه القنصل العام المغربي من انزلاق خطير, حيث تمت مخاطبة الطرف المغربي في لغة مناسبة لا لبس فيها ولا تحتمل تأويلا آخر غير انهاء مهام قنصل المغرب وعودته إلى بلاده".